ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD’de yıllık enflasyon Aralık’ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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BloombergHT’nin aktardığına göre aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.

Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.

Aylık bazda ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 arttı. Ekonomistler bu veri için yüzde 0,5’lik artış bekliyorlardı.

Beklenti yüzde 7 seviyesindeydi

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7 olması yönündeydi.

Bloomberg Economics, Omicron varyantı kaynaklı arz sıkıntılarının ABD enflasyonu üzerinde ilk çeyrekte ilave yukarı yönlü baskı kurabileceğini öngörüyordu.

Ülkede fiyatları yukarı iten unsurların yılın kalan kısmında etkisini azaltacağı da tahmin ediliyordu. Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için ‘ciddi bir tehdit’ olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne hitap eden Powell, Fed’in sıfıra yakın seviyedeki faiz oranlarını artırmaya ve 8,8 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayacağını söylerken, bunu aşırı ısınan bir ekonomiyi soğutmaya yönelik bir politika olarak değil, pandemi döneminde uygulamaya sokulan ultra gevşek acil önlemlerin kaldırılması olarak sunmuştu.

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız” dedi.

“Gerçekten bu yıl boyunca normale daha yakın bir politikaya geçeceğiz, ancak şu an bulunduğumuz yerden normale giden uzun bir yol var” diyen Powell, bu sürecin istihdam oranı üzerinde olumsuz bir etkisi olmasını beklemediklerini belirtti.

Faiz artışı için mart sesleri yükseliyor

Powell, faizlerin hangi ay itibarıyla artmaya başlayacağı konusunda işaret vermese de bilançoyu küçültmeye bu yıl başlayacaklarını net olarak ortaya koydu. Fed’in iki bölgesel başkanı dünkü açıklamalarında Powell’ı destekledi. Bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi mevcut görünümünü korursa mart ayında faiz artırmayı destekleyeceğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed’in bilançosunu, normalleşmenin erken aşamalarında küçültmeye başlamaktan yana olduğunu belirtti.