ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesini gördü

Sağlığı Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigara sıvılarının kısa ve uzun dönem etkileri bilinmeyen on binlerce kimyasal içerdiğini belirterek, “Araştırmalar elektronik sigaraların akut zararlarının sigaralardan çok daha fazla olduğunu gösteriyor” uyarısında bulundu.