ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesini gördü

ABD’de yıllık enflasyon beklentilerin üstünde artarak yüzde 6,8 olarak kayda geçti. Bu rakam aynı zamanda 1982’den beri görülen en yüksek seviye.
ABD’de enflasyonda aylık bazda artış yüzde 0,8.
Anketlerdeki aylık beklenti 0,7, yıllık beklenti ise 6,8 seviyesindeydi.
ABD’nin çekirdek enflasyon göstergelerine bakıldığında ise yıllık bazda yüzde 4,9, aylık bazda yüzde 0,5 artış görülüyor.
ABD enflasyon verileri sonrası altında güçlenme yaşanırken, ons altın 1.772 dolardan 1.782 dolara kadar çıktı.
İç piyasada altının gramı ise 795 TL seviyesinde hareket ediyor.
ENAG’a göre Türkiye’de enflasyon yüzde 58,65
Son üç yılın zirvesi: TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 21,31