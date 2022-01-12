TTB Turkovac için beklemede: Tarafsız bilim kurulu değerlendirmeli

MESUDE ERŞAN

Yerli aşı Turcovac’ın bugün açıklanan üçüncü faz ara sonuçlarını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Henüz elimizde ikinci faz sonuçları ve yeterli veri yok. Sınırlı, tüm bileşenler ve değişkenleri içermeyen açıklamada sonuçlar yüz güldürücü gibi görünüyor ama yeterli değil. Daha ayrıntılı bir değerlendirme bekliyoruz” dedi.

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Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen Turcovac aşısıyla ilgili birinci faz sonuçlarının Vaccines dergisinde 2 Kasım 2021 yayınlandığını belirten Fincancı, şunları kaydetti: “Bu kıymetli bir çalışmaydı. Yapılışı, içeriği itibariyle kıymetli veriler sunuyordu bize. Ama özellikle önemli olan insan gönüllülerle yapılacak, güvenliği ve etkinliğinin değerlendirileceği çalışmaydı. Çalışmanın bilimsel raporu görmek istiyoruz.”

İkinci faz sonuçları yayınlanmadı

Fincancı aşıyla ilgili ikinci faz sonuçlarının henüz yayınlanmadığını söyledi. Üçüncü fazın ara sonuçların bilimsel bir ortamda değil, basın toplantısıyla paylaşıldığını ifade eden Fincancı, “Bilimsel ortamda tartışılmış ve yayınlanmış değil. Ama güvenli ve Coronavac’dan (Sinovac) farklı bir yan etkisi olmadığını söylüyorlar. Hem aşının yapıldığı bölgede hem de sistemik etkilerin bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.

Tarafsız bilim kurulu değerlendirmeli

18 Aralık 2021’de Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile acil kullanım onayının düzenlendiğini ve bu yetkinin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’na verildiğini hatırlatan Fincancı, şöyle devam etti: “Böylece acil kullanım onayı için üçüncü faz ön verileri yeterli bulundu. Ancak bugün açıklananlar, verilerin paylaşılması değil ne yazık ki. Evet bir takım rakamlar ifade edildi ama bağımsız bir bilimsel kurul tarafından değerlendirilmesi önemli. Acil kullanım onayı için asgari koşul olarak, bilimsel bir rapor şeklinde, kamuoyunun erişebileceği biçimde yayınlanmasını bekliyoruz. Güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasını bekliyoruz. Eğer bilim kurulu değerlendirmişse de sonuçlarını paylaşmalılar.”

Aşıyla ilgili değerlendirmeyi yapacak bilimsel kurulun içinde farmolokoloji immünoloji, viroloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarının bulunması gerektiğini ifade eden TTB başkanı, “Bu heyette bulunacak bilim insanlarının, aşı çalışmasıyla ilişkisi yani hiçbir çıkar çatışması olmamalı. Ayrıca aşının üretim sürecindeki kalite güvencesi de göz ardı edilmemeli” diye konuştu.

Coronavac aşısının, Delta ve Omicron varyantlarında etkinliğinin mRNA aşısına göre daha düşük olduğunu vurgulayan Fincancı, “Açıklanan sonuçlarda Turcovac, Coronovac’la karşılaştırılmış. Sonuç olarak da ‘Coronovac kadar etkili’ olduğu söyleniyor” dedi.

‘Doğru sorular sorduğumuz için eleştiriliyoruz‘

Fincancı TTB olarak Türkiye’de de aşı üretilmesini ve seçeneklerin artmasını önemsediklerini söyledi: “Biz halk sağlığını korumak adına bilimsel sorular soruyoruz. Bu bilimsel soruların politika malzemesi yapılması uygun değil.”

Turcovac aşısıyla ilgili uyarına iktidarın tepki gösterdiğini hatırlattığımız TTB başkanı şöyle devam etti: “Demek ki doğru soruları soruyoruz. Öneriler sunuyoruz. Önerilerimizin ne kadar doğru olduğunu sağlık bakanının bunlarla ilgili açıklamalar ya da değişiklik yapmaya ihtiyacı duyması da gösteriyor. Örneğin aşılar henüz yokken ve vaka sayıları yüksekken, vaka-hasta ayrımı yapılmasının doğru olmadığını söylüyorduk. Aralık 2020’de bir gecede bir milyonun üzerinde vaka ortaya çıktı. Gerçek vaka sayılarının bilinmesi, alınacak önlemler açısından önemliydi. Aslına genel siyaset yapma tarzı uzun zamandır ne yazık ki düşmanlaştırma, hedef gösterme ve karalama üzerine. Meslek örgütü olarak doğru sorular sormanın yanı sıra özellikle meslektaşlarımızla birlikte hak mücadelesinde de güçlü bir duruş sergileyince, bizi değersizleştirme ve karalamayı bir siyaset yapma yöntemi olarak benimsiyorlar.”