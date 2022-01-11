Vatandaş Turkovac’a karşı temkinli: Güvenliyse faz sonucu neden açıklanmıyor?

AYŞEGÜL KASAP

Turkovac olmak isteyenler bile aşıya güven duymuyor. Vatandaşlar diğer tüm aşıların 3’üncü faz çalışmasında sonuçlar ortadayken, yerli aşıda neden açıklanmadığını sorguluyor. Aşı randevusuna gelen bir yurttaş “Faz çalışmalarının sonucu açıklanır ve hekimler de onaylarsa ilk tercihim Turkovac olur” dedi.

Faz çalışmalarının sonuçlarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmayan yerli Covid-19 aşısı Turkovac’a vatandaşların ne kadar ilgi gösterdiğini, güvenilir bulunup bulunmadığını araştırdık.

Aile sağlık merkezleri (ASM), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve şehir hastanelerinden yetkililerle görüştük. Aşı için randevu alan vatandaşların nabzını tuttuk.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından inaktive Covid-19 aşısı Turkovac’a acil kullanım onayı (AKO) verildiği duyurulmuştu.

Ancak hem TTB’den hem de hekimlerden tepki gelmiş, “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda bir rapor” var mı diye sorulmuştu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşının faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayımlanması gerektiğini belirterek “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” ifadelerini kullanmıştı.

‘Talep çok az, 10 kişiden biri soruyor’

Turkovac aşısı henüz ASM’lere gönderilmedi. Vatandaşlar gelip gelmeyeceğini soruyor ancak hekimlerin aktardığı bilgilere göre talep çok az: “Biz de gönül rahatlığıyla öneremiyoruz. Çünkü bilimsel olarak tespit edilmiş bir koruyuculuk oranı belirtilmedi. Oran olarak derseniz 10 kişide biri soruyor ‘ASM’ye de gelecek mi’ diye.”

Aşı olmaya giden vatandaşların tepkilerini sorduğumuzdaysa “Bilimsel bir rapor olmadığı için onlar da tedirgin. Güvenemiyorlar. Bu nedenle ya Sinovac’a ya da Biontech’e yöneliyorlar” yanıtı verildi.

‘Madem güvenli sonuçlar neden açıklanmıyor?’

Şehir hastanelerinde de durum aynı. Aşı için giden vatandaşların çoğu Turkovac’ın koruyuculuğundan şüpheli.

Aşı randevusu alan bir vatandaşa “Neden tercih etmediniz” diye sorduğumuzda şu yanıtı verdi: “Aslında Turkovac olmayı isterim. Ancak 3’üncü faz çalışmaları paylaşılmadı. Hekimlere sorduğumuzda onlar da önermiyor.”

Randevu alan başka bir vatandaşsa şöyle konuştu: “Güvenemiyorum. Madem bu aşıda bir sıkıntı yok, çok güvenli o zaman neden sonuçları hekimlerle ve kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Bütün aşı firmaları paylaştı. Bu da ben de bir soru işaretine neden oluyor.”

Konuştuğumuz her vatandaşın yanıtı hemen hemen bu çerçevede oldu. Nedeniyse açıklanmayan 3’üncü faz sonuçları. Hekimler de tavsiye etmeyince vatandaşlar diğer aşılara yönleniyor.

Şehir hastaneleri olmayan illerde aşı yok

Turkovac şehir hastaneleri olmayan illerde uygulanamıyor. Bu illerden biri de Aydın. Aydın aynı zamanda 3’üncü faz çalışmalarının yapıldığı illerden biriydi. Ancak çalışmanın sonuçlarından Aydın’daki doktorların bile haberi yok.