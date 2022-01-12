CHP’li Altay: Erdoğan konuşurken, TV kanalları ’18+’ ibaresini kullanmalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini, TV’lerin uyarı yapması gerektiğini savundu.

AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, Erdoğan’ın bugün, lideri olduğu AKP’nin grup toplantısındaki 52 dakikalık konuşmasının 32 dakikasını CHP’ye ayırdığının ve bundan memnun olduklarının altını çizerek, “CHP korkusu Erdoğan’da fazla nüksetmiş, bir paranoya hali içine düşürmüş” dedi.

‘Edepsiz, çirkef, habis ifadelerini kullanmamalı’

Erdoğan’ın, konuşmada, partisiyle ilgili kullandığı ifadelere atıfta bulunan CHP’li siyasetçi şu ifadeleri kullandı: “Kendisine teşekkür ediyoruz; AK Parti Grubu’nda, CHP’de siyaset yapan herkesin bir kısa metrajlı filmini izledik. Eksik olmasın, sağolsun. Ama dili her geçen gün daha kabalaşan, kin ve öfke kusan bir hale geldi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ‘edepsiz, çirkef, cahil, sefil, habis’ ifadelerini kullanamaz, kullanmamalı. Bu, çocuklara kötü örnek olur. Erdoğan konuşurken ’18+’ diye bir ibareyi bütün televizyonların kullanması lazım.”

‘Müflis tüccar eski defterleri karıştırır’

“Ne yapacağız şimdi? Güleceğiz. Kötü söz, sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa o çıkar” diyen ve Erdoğan’ın konuşması sırasında, “Müflis tüccar eski defterleri karıştırır” sözünü anımsadığını söyleyen Altay, cumhurbaşkanının ülke ekonomisindeki yanlış kararlarının faturasının kendisine çıkmasını önlemek için eski defterleri karıştırdığını söyledi.

‘Hiper enflasyon’

Erdoğan’ın bugün bazı ülkelerin enflasyon oranlarındaki artışa ilişkin örnekler verdiğini anımsatan Altay, 184 ülkenin enflasyon verilerine ilişkin tabloları basın mensuplarına gösterdi. Türkiye’nin bu listede, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranıyla 8. sırada yer aldığını belirterek,“Enflasyonda dünyada şampiyonlar ligindeyiz. Türkiye, hiper enflasyonla karşı karşıya” dedi.

Döviz kurunda 20 Aralık 2021 gecesi yaşananların TBMM tarafından araştırılmasına yönelik taleplerinin kabul edilmediğini, burada suç ortaklığı olduğunu belirten CHP grup başkanvekili, kur garantili TL mevduata yatırılan 1 milyon liranın, 20 günlük dolar/TL kurundaki yükselişle 188 bin lira faiz getireceğini, bunun 38 bin lirasını banka öderken, 150 bin lirayı Hazine’nin vereceğini söyledi.

‘Fakirden alıp zengine verme’

Altay şu değerlendirmeyi yaptı: “Fakirden alıp zengine verme bu. Rakam büyüdükçe para büyüyecek. Erdoğan cebinden mi verecek? Yok, Hazine’den verilecek. İşte vatandaş böyle soyuluyor. Ekonominin, ekonominin e’sinden haberi olmayan ekonomi cahilleri tarafından yönetildiği konusundaki kanaatimi bu vesileyle pekiştirdim.”

Kaldığı cemaat yurdunda intihar eden Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’yı anan Altay, devletin özel, vakıf, cemaat yurtlarının kontrol ve denetimini yapmasını; kaçak yurtların kapatılmasını istedi.

‘Bu yurtlarda görmediğimiz şey kalmadı’

Bazı yurtlarda çocuklara bir ideolojinin dayatılması sonucunda Kara’nın kaybıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren Altay, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, “Bu yurtlarda yangından tacize, tecavüze, cinayete ve intihara kadar görmediğimiz bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TBMM’ye gelen fezlekeye ilişkin görüşü sorulan Altay şunları söyledi: “Hiçbir siyasetçinin ve siyasi partinin terör örgütleri ve teröristlerle ilişkisini, irtibatını tasvip etmemiz mümkün değil. Biz sadece siyasetçilerin sadece terör örgütleriyle değil, suç örgütleriyle ilişkilerini ve fotoğraflarını da kabul ve tasvip etmiyoruz. Hukuki süreç yürüyebilir ama herkes için hukuki süreç yürürse bu doğru bir yaklaşım olur.”