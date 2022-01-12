Davutoğlu’ndan Akşener’e sürpriz ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret eden Davutoğlu’nun, Akşener’le ‘ülke meselelerini konuştuğu’ öğrenildi.

Davutoğlu, geçtiğimiz gün de Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla sürpriz bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde buluşan iki lider, ‘ülke gündemine dair konuşmuşlardı.’

Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini söyleyerek şunları kaydetmişti: “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek.”