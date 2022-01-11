Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz buluşma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşmada, Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun, ülke meselelerini konuştuğu öğrenildi.
Görüşmenin, altı siyasi partinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmalarının imza aşamasında, Gelecek Partisi’nin çekinceleri olduğu iddialarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
DW Türkçe’den Eray Görgülü’nün dünkü haberinde altı muhalefet partisinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin yürüttükleri çalışmada çatlak yaşandığı belirtilmişti. Habere göre Gelecek Partisi yetkilileri, “Son toplantıyı ve ortak metne imza atılmasını bir süre askıya alalım” talebinde bulundu.