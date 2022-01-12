Savcılık ulaştırma bakanı hakkında ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tazminat davasına konu olan ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla ilgili dosyanın savcılık tarafından soruşturulduğu ortaya çıktı.

Savcılığın konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bazı bilgi ve belgeleri talep ettiği bildirildi.

15,4 milyon liralık kamu zararı

İBB yönetimi, 15,4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle önceki yönetimden 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun AKP dönemine ilişkin açılan ilk ‘yolsuzluk dosyası’ olduğu belirtilmişti. 23 kişi arasında dönemin İBB genel sekreter yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu da bulunuyordu.

İlerleyen süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin soruşturma genişletilmiş, 40’ın üzerinde yolsuzluk dosyası hazırlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, müfettiş atayarak 35 dosyaya el koymuş, sadece 12 dosya inceleyebilen İBB Teftiş Kurulu’nu devreden çıkarmıştı. Karaismailoğlu’nunki de dahil dosyalarla ilgili bazı haberlere de erişim engeli getirilmişti.

‘Uydurma’ demişti

Dosyalarda toplamda 13 milyar 202 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna dair bilgi olduğunu söyle Kılıçdaroğlu, bunu Meclis’te ve son olarak Habertürk’teki bir programda dile getirmiş, kendi dosyası da gündeme getirilen Karaismailoğlu canlı yayına bağlanarak “(Bu) Uydurma bir rapordur” demiş, CHP liderine 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Belgeleri istemiş

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre yolsuzluk iddialarıyla ilgili İBB’nin yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul başsavcılığı soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 19 Ekim 2021’de İBB’ye bir yazı göndererek soruşturmayla ilgili bazı belgeler istemiş.

Karaismailoğlu’nun kamu zararına yol açmakla suçlandığı ihalenin evraklarının onaylı suretleri talep edildi. İhalenin hangi kanun kapsamında, ne zaman ve nerede yapıldığının bildirilmesi istenmiş.

İhaleyi alan İBB şirketi Medya A.Ş ile imzalanan sözleşme ve hakediş dosyalarının onaylı suretleri, bu dosyalarda görev alan kontrol heyeti üyeleri ile kabul komisyonu üyelerinin ve yüklenici şirketinin yetkili temsilcisinin açık kimlik ve adres bilgilerinin iletilmesi talep edilmiş.

İBB, talep edilen bütün evrakı 1 Kasım 2021 itibariyle başsavcılığa göndermiş.

İBB’nin Karaismailoğlu’nun sorumlu tutulduğu 15,4 milyon liralık kamu zararının faiziyle ödemesi için ayrı bir işlem daha başlattığı da aktarıldı.

Karaismailoğlu’na yazı gönderilerek ödemenin yapılması istendi ve ödeme yapılmaması durumunda borcun tahsili için dosyanın hukuk müşavirliğine gönderileceği kaydedildi.

Kurum içinde yapılan idari soruşturma kapsamında dosyada adı geçen eski İBB görevlileri hakkında disiplin soruşturması açılması ve devlet memurluğundan çıkarılması için de işlem başlatıldı.

Yolsuzluk dosyasında neler var?

Karaismailoğlu hakkında İBB Teftiş Kurulu’nun tespit ettiği usulsüzlükler şöyle sıralanmıştı:

– 74 adet web sitesi videolarının hazırlanması için 1 milyon 125 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak işin yapılması ve tamamlanması için Medya A.Ş’nin İBB’ye sunduğu herhangi bir senaryo olmadığı tespit edildi.

– 15 adet mobil uygulama tanıtım filmi için de senaryo ve ham görüntülerin idareye teslim edilmediği, buna rağmen 900 bin liralık ödeme yapıldığı tespit edildi.

– 50 adet grafik tasarım hazırlama işi için 750 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak Medya A.Ş’nin İBB’ye bu işle ilgili sunduğu herhangi bir tasarım onayı yapıldığına dair bir iş listesinin bulunmadığı kaydedildi.

– 25 adet mobil uygulama geliştirme işi için 1 milyon 875 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak geliştirme süresi boyunca Medya A.Ş’nin İBB’nin kaynak kod sistemine yüklediği hiçbir mobil uygulama kodu olmadığı tespit edildi.

– 20 adet web uygulamaları uı/ux tasarımı geliştirme ve yayınlama hizmeti için İBB, 5 milyon liralık ödeme yaptı. Sözleşme bitiminde İBB’nin sistemine yüklenen ya da teslim edilen hiçbir kod bulunamadı.

– Üç adet sanal gerçeklik projesi hazırlama hizmetine 2 milyon 380 bin TL ödeme yapıldı. İşin tanımında belirtilen Android ve IOS platformlarında sorunsuz çalışacak, akıllı telefon ve tablet yazılımı ile uygulamalarının idareye teslim edilmediği belirlendi.