Karaismailoğlu’ndan CHP liderine 250 bin liralık dava

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bakanın avukatı aracılığıyla nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 7 Ocak’ta sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun 4 Ocak’ta Meclis’teki grup toplantısı konuşması suçlama konusu yapıldı.

Dilekçede, CHP liderinin Karaismailoğlu hakkında asılsız iddialarda bulunduğu ve kişilik haklarına saldırdığı savunuldu.

Bakanın şimdi ve önceki görevlerinde haksız kazanç elde etmediği belirtilen dilekçede Karaismailoğlu’nun herhangi bir yolsuzluk, rüşvet veya kanuna aykırı işlem nedeniyle soruşturmadığına dikkat çekildi.

Dilekçede, “Ellerinde bir belge olmuş olsa idi zaten bu kamuoyuna kolay yoldan servis edilebilirdi. Bu iddialar tamamen yalandır” dendi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri, dilekçede bahsedilen konuşmasında şunları söylemişti: “Şimdi atadıkları bir bakan var, ne bakanıydı? Ulaştırma bakanı; orada genel sekreter yardımcısıymış İstanbul Büyükşehir’de, yapılmayan işin onayını vermiş ve parasını vermiş. Yani yapılmamış iş… Bina diyelim bir bina, bina yapılmamış ama bina yapılmış gibi para ödenmiş ve bu adam gelip bakan oluyor bu ülkede. Şimdi AK Parti’ye geçmişte oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Ne oldu bu dosya? Niye savcılar üzerine gitmiyor, niye hakimler üzerine gitmiyor? Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar, belgeliyorlar, İçişleri Bakanı diyor ki: ‘Bunları bize vereceksin.’ 35 yolsuzluk dosyası, ‘Bize ver’ diyorsun. Niye araştırmıyorsun kardeşim? Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak, o dosyalar açık olacak. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın.”