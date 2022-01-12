Salgının başından beri en yüksek sayı: Günlük vaka sayısı 78 bine dayandı

Son 24 saatte 77 bin 772 vaka, 145 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 422 bin 28 Covid-19 testi yapıldı, 42 bin 573 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 74 bin 266’yla rekor kırmıştı. Bugün görülen vaka sayısı Türkiye için yeni bir rekor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!”