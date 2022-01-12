Hastane kuyruğu: 600 bin kişiye bir onkolog!

Zonguldak’ta kanser hastaları onkoloji polikliniği önünde her gün kuyrukta bekliyor. Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak (CHP) Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor!” dedi.

Nisan 2021’de Zonguldak’ta görevli medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Engin’in istifa etmesiyle, il genelinde kadrolu medikal onkoloji uzmanı kalmamış, bu durum kanser hastalarının tedavisinde aksaklıklara neden olmuştu.

Yavuzyılmaz, istifanın hemen ardından hastaların mağduriyetini TBMM gündemine taşımış Sağlık Bakanlığı’na eksikliğin acilen giderilmesi çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine ağustosta Zonguldak’a bir medikal onkoloji atanmış olsa da Yavuzyılmaz hastane için ayrıca bir onkolog atanmasını talep etmişti.

Fotoğraf: Deniz Yavuzyılmaz

Hastane kuyruğunda perişan kanser hastaları da durumun çözülmesini istiyor. Tek bir doktorun kimseye yetemediğini belirten bir hasta, “Onun da istifa edip gitmesinden korkuyoruz” dedi.

Sırası sonlarda olan 70 yaşlarındaki bir kanser hastasıysa “Muayene olmak için sonra geleceğim. Çok yaşlıyım, bekleyemem” dedi.

Yavuzyılmaz sadece hastaların değil sağlık emekçilerinin de zor durumda olduğuna dikkat çekti: “Hastalar ve hasta yakınları kuyruklarda perişan durumda. Tek doktorumuz ve sağlık emekçilerimiz bu mücadelede yalnız bırakılıyor. Vatandaşlarımızın bu sağlık hizmetlerini insani koşullarda, başka illere gitmek zorunda kalmadan memleketimizde alabilmeleri en temel haklarıdır. Tıbbi onkolog başta olmak üzere tüm branşlardaki eksik uzman kadrolar tamamlanıncaya dek, bu hayati sorunların takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”