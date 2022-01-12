Metin Gürcan hakkındaki iddianame reddedildi

Ankara başsavcılığının Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla hazırladığı iddianame Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Mahkeme, iddianamede yer alan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığının Milli Savunma Bakanlığı’na sorulmamasını ‘eksiklik’ olarak gördü.

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Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede Gürcan’a 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

ANKA’nın aktardığına göre Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, ‘planladıkları itirazı mahkemenin gördüğünü‘ kaydederek şunları söyledi: “Zaten burada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süreç içerisinde bizi şikayet eden kişi konumunda. Bizi şikayet eden kişiye tekrardan dosyayla ilgili bilgi sorulması ve ondan gelen cevapla da iddianamenin hazırlanması zaten doğru ve hukuki değildi.

Sonuçta bu bizim ‘hasmımız’ niteliğinde bizi şikayet ettiği için. Hasmımıza tekrar gidip bizimle ilgili bilgi sorulması halinde çok gerçekçi ve somut verilerin ortaya çıkmayacağı belliydi. Umarız Milli Savunma Bakanlığı Metin beyin konuştuğu bilgilerle ilgili olarak, bunların açık kaynak bilgisi olduğu ya da neden ‘gizli’ olduğunu net şekilde ortaya koyar.”

İddianamede ‘gizli bilgiler’ yazılmadı

İddianamede, gizli olduğu iddia edilen bilgilerin yazılmadığı, bazı bölümlerin gizlendiği, ortam dinleme kayıtlarının CD içinde zarfa konularak dosyaya eklendiği de kaydedilmiş; durum şöyle ifade edilmişti: “Şüphelinin, İspanyol İstihbaratçı ile otelde yaptığı görüşmeye dair ortam dinlemesi kayıtlarının, siyasal veya askeri sır kapsamında olduğu hususunun, Milli İstihbarat Teşkilat tarafından bildirilmesi nedeniyle görüşme içeriğinin tamamının iddianameye derc edilmediği, fiziki takip esnasında elde edilen ortam dinleme kaydı içeriğinde, devlet sırrı teşkil eden, siyasal veya askeri casusluk suçuna vücut veren bilgiler bulunması nedeniyle, ortam dinleme CD kaydının, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 47 uyarınca, adli emanete teslim edildiği, ortam dinleme kaydı çözüm ve tercüme tutanağının mühürlü zarf içerisinde dosyaya eklendiği anlaşılmıştır.”