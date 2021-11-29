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Yaramazlara biraz batar!

DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan ‘casusluk’tan tutuklandı

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.

Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.


Soruşturmayı yürüten savcı, ifadesini aldığı Gürcan’ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan’ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Gürcan, cuma günü gözaltına alınmıştı. 

DEVA Partili Gürcan iki yıldır takip ediliyormuş

DEVA kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındığını duyurdu

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