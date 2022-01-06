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Yaramazlara biraz batar!

Metin Gürcan’a 20 yıla kadar hapis istemi

Tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan’a 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.


Soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede, Gürcan’a yapılan fiziki takiple elde edilen görüntülere yer verildi. Ayrıca, yabancı devletlerin görevlilerine ilettiği bilgilerin ‘devletin yararları için gizli kalması gereken belgeler’ olduğu kaydedildi.

Savcılık, Gürcan’a ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan 20 yıla kadar hapis istedi. Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse dava açılacak.

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