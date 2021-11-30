Tutuklanan Metin Gürcan: Elçiliklere ücretli analiz yaptım

Tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, büyükelçiliklere para karşılığı analiz yazdığını, herhangi bir ‘sır’ temin etmediğini söyledi.

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturmada 26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, dün akşam Ankara’da mahkeme tarafından ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Gürcan’a 30 Kasım 2020’de başkentteki bir otelde bir kişiyle zarf alışverişi yaparken görüntülenmesi soruldu.

Gürcan, “Zarfı aldığınız ve elinizdeki kaban/mont içine koyduğunuz tespit edilmiştir” denmesine karşılık, zarfı verenin İspanya büyükelçiliğinde çalışan R. adlı bir diplomat olduğunu söyledi.

Gürcan şöyle devam etti: “Kendisine faydalanması için açık kaynaklardan hazırladığım, sadece Türkiye’yi değil, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya, zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna’daki gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. R. Bey Türkiye’de akademik camianın, uzmanların, gazetecilerin tanıdığı, sık sık görüştüğü saygın diplomattır.”

Gürcan, analizler için her ay düzenli olarak 400 dolar aldığını belirtirken, İspanyol diplomatla 6 Ocak ve 4 Şubat 2021’de de aynı otelde görüştüğü belirlendi.

‘Pandemi nedeniyle araçta görüştük’

Saymaz’a göre 6 Ocak 2021’de Ankara’daki 365 AVM’nin kapalı otoparkında İtalyan büyükelçiliğinden bir görevlinin resmi aracından inip Gürcan’ın aracına bindiği saptandı.

Gürcan, 30 dakika görüştüğü bu kişinin A. adlı İtalyan diplomat olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Kendisiyle zaman zaman Ankara’da görüş alışverişinde bulunurum. AVM’ye başka arkadaşımla buluşmak için gittim. A. Bey, orada olduğumu öğrenince otoparkta yanıma geldi. Pandemi şartlarında AVM’de kafe ve ortak kullanım alanlarının kapalı olması nedeniyle umumi mekanda görüşemedik. Bu nedenle aracıma davet ettim.”

Gürcan’ın 21 Ocak 2021’de Ankara’da İtalyan diplomatla bu kez İtalyan büyükelçiliğine ait araçta görüştüğü belirlendi. Gürcan, “Kendisine çizelgeler sundum. Pandemi şartları nedeniyle bu yolu zorunlu kaldığım için tercih ettim” dedi.

Üçüncü görüşme, 4 Şubat 2021’de 365 AVM’nin kapalı otoparkında İtalyan büyükelçiliğine ait araçta yapıldı.

Gürcan, şunları söyledi: “Suriye çizelgesini beğendiğini söyledi. Doğu Akdeniz, Libya, İtalya, Yunanistan ilişkileri, mülteci hareketliliği, Afganistan hakkında bilgi alışverişinde bulundu.”

Gürcan, görüşmeden sonra 500 avro telif aldığını dile getirdi.

‘Resmi belge paylaşmadım’

Gürcan, kamu görevlileri ve görevli askerlerle görüşmediğini, analizlerini hazırlarken açık kaynaklardan yararlandığını, Türk ve Suriyeli gazetecilerin görüşlerine başvurduğunu belirterek “Bahsettiğim ekip, açık kaynak taramalarında yardımcı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanında Türkiye, Suriye ve başka ülkelerdeki gazetecilerdir. Açık kaynak taraması için ihtiyaç duyduğumda ulaşırım” dedi.

Diplomatlarla belge paylaşmadığını anlatan Gürcan, şöyle devam etti: “Açık kaynaklardan elde ettiğim haber, yorum ve analizlerle kendi görüşlerimi birleştiriyorum. Devletimizin güvenliğini riske atacak, gizlilik derecelerinde hiçbir resmi belge ve bilgi paylaşmadım. Geçen seneye kadar A. ve R. beylerle iç siyaset konuşmazdım. Mart 2020’de başlayan siyasi kimliğim nedeniyle görüşlerimi paylaşmak zorunda kalıyordum.”