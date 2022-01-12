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Yaramazlara biraz batar!

HDP: Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP’dir

HDP’nin cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’ya ilişkin açıklamasında “Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP’dir” dendi.

Fotoğraf: Reuters

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. 


HDP Gençlik Meclisi’nin açıklamasında özetle şunları kaydedildi: “Enes arkadaşımızın hayatına son vermesi, gençlere uygulanan sistematik şiddetin son halkasıdır. İktidara geldiği ilk günden beri gençleri hedef alan ve gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP, Enes’in katilidir. Bizi katledenleri iyi tanıyoruz. Katiller ölü bedenlerimiz karşısında sessiz, gelecek kaygımız için çözümsüz ve isteklerimiz karşısında vurdumduymaz!

Her geçen gün artan güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik koşullarını kabul etmiyoruz. Gençlere bu sistemi reva görenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Artık yeter, yaşayamıyoruz! AKP’nin topluma dayattığı bu virüsten de tehlikeli politikalara karşı; kendimizi özgür ve eşit hissedebileceğimiz, gelecek kaygısından yoksun yarınlara taşıyabileceğimiz inancıyla verdiğimiz mücadeleyi yükseltmek için tüm genç arkadaşlarımızı HDP Gençlik Meclisi’nde örgütlenmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.”

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