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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan Enes Kara açıklaması: Mesele yoksulluktur; bu düzeni değiştireceğiz

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’yı anan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Mesele yoksulluktur. Mesele Hükümet’in ve tarikatların yoksulluk üzerinden toplumu teslim alma politikasıdır” dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. 


Demirtaş, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Enes Kara’nın intiharı çok acı. Çok üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mesele yoksulluktur. Mesele Hükümet’in ve tarikatların yoksulluk üzerinden toplumu teslim alma politikasıdır. Bu düzeni değiştireceğiz. Hep birlikte.”

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