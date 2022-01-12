CHP’li başkandan mecburen tarikat yurtlarında kalanlara çağrı: Bize başvurun

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tarikat ve cemaat yurdunda zorla kalan öğrencilere kalacak yer ve psikolojik destek verebileceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, gelecek kaygıları ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattığı bir video çektikten sonra pazartesi günü yaşamına son vermişti. Kara videosunda kendisini ateist olarak tanımlamış ve ibadete zorlandığı için ders çalışmaya vaktinin kalmadığını söylemişti. Kara’nın intiharının ardından sosyal medyada öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılmasına yönelik on binlerce paylaşım yapıldı.

CHP’li başkan Halil Arda, sosyal medya hesabından cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin her türlü destek için kendilerine ulaşabileceğini duyurdu.

Dün geceden beri umutlarını yitirip yaşamından vazgeçen gençleri düşünüyorum.



Tarikat yurtlarında baskı altında yaşayan değerli genç kardeşlerim size sesleniyorum;



Asla yalnız değilsiniz.



Biz, Gaziemir Ailesi olarak sizlerin her anlamda yanınızda olmaya hazırız.#EnesKara — Halil Arda (@halilardaizmir) January 12, 2022

Arda paylaşımında şunları kaydetti: “Dün geceden beri, umutlarını yitirip yaşamından vazgeçen gençleri düşünüyorum. Tarikat yurtlarında baskı altında yaşayan değerli genç kardeşlerim, size sesleniyorum; Asla yalnız değilsiniz. Biz, Gaziemir ailesi olarak sizlerin her anlamda yanınızda olmaya hazırız.

Tarikat ve cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin bize başvurmasını bekliyoruz. Onlara hem kalacak yer hem de psikolojik destek verebiliriz. Biz, Gaziemir Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerinin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Gençlerimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.“