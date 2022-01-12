Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li başkandan mecburen tarikat yurtlarında kalanlara çağrı: Bize başvurun

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tarikat ve cemaat yurdunda zorla kalan öğrencilere kalacak yer ve psikolojik destek verebileceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, gelecek kaygıları ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattığı bir video çektikten sonra pazartesi günü yaşamına son vermişti. Kara videosunda kendisini ateist olarak tanımlamış ve ibadete zorlandığı için ders çalışmaya vaktinin kalmadığını söylemişti. Kara’nın intiharının ardından sosyal medyada öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılmasına yönelik on binlerce paylaşım yapıldı.


CHP’li başkan Halil Arda, sosyal medya hesabından cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin her türlü destek için kendilerine ulaşabileceğini duyurdu.

Arda paylaşımında şunları kaydetti: “Dün geceden beri, umutlarını yitirip yaşamından vazgeçen gençleri düşünüyorum. Tarikat yurtlarında baskı altında yaşayan değerli genç kardeşlerim, size sesleniyorum; Asla yalnız değilsiniz. Biz, Gaziemir ailesi olarak sizlerin her anlamda yanınızda olmaya hazırız.

Tarikat ve cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin bize başvurmasını bekliyoruz. Onlara hem kalacak yer hem de psikolojik destek verebiliriz. Biz, Gaziemir Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerinin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Gençlerimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.

CHP’li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere seslendi: Bana ulaşın

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Tarikat, cemaat okul ve yurtları kamulaştırılmalıdır

Enes Kara’yı anan İmamoğlu: Hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek

Yavaş: Kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes’lerimizi kaybetmeyelim

Enes Kara’yı anan Tarkan ailelere seslendi: İş işten geçmeden sevgiyle kulak verin

Araştırma: Her 10 kişiden sekizi ‘Çocuğumu cemaat yurduna asla vermem’ diyor

Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet eden tıp öğrencisi Enes Kara intihar etti

SON HABERLER

EPDK’dan aralık elektrik faturalarına inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı.

Profesörler Turkovac’ı anlattı, kafalar daha da karıştı

Yerli aşı Turkovac’ın 3’üncü faz çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, aşının Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın CoronaVac aşısı kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyledi. Ancak aşının etkinliğine dair net bir oran verilemedi.