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Yaramazlara biraz batar!

Gelecek Partili Özdağ: AKP’den 40 vekille görüşüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP’den 40 milletvekiliyle görüştüklerini söyledi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Özdağ, yaptırdıkları anketlere göre yüzde 10 barajını aştıklarını, AKP ile MHP’den bırakanların kendilerini tercih ettiğini ifade etti.


Gelecek Partisi yöneticisi, çok sayıda vekille görüştüklerini, eski-yeni hepsinin cumhur ittifakından şikayetçi olduğunu öne sürdü, AKP’lilerin seçimi kazanamayacağının farkında olduğunu dile getirdi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP’den yaklaşık 40 milletvekiliyle görüşüyoruz. Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60’ları buluyor. Genel başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz. Aynı şekilde MHP’li vekillerle de görüşüyoruz. Anavatan Partisi’nde, Doğru Yol Partisi’nde siyaset yapmış eski vekiller ile de görüşüyoruz. Partimize büyük katılım oluyor, olacak…”

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