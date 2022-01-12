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Yaramazlara biraz batar!

Temaslılarda PCR zorunluluğu kaldırıldı: Yalnızca semptom gösterenlere yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını’ bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bilim kurulu toplantısı sonrası Youtube üzerinden video yayınlayan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi Ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık dört kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış oldu.

* Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz.

* Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir.

* Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.

* Turkovac aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddütü olmamalı.

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