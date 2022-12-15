AKP’li Güneş’e göre ‘İmamoğlu mağdurmuş gibi yaparak Kılıçdaroğlu’nun önünü kesiyor’

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Ekrem İmamoğlu’nun milletimizi yanıltması, sanki mağdurmuş gibi, hüküm verilmiş gibi hareket etmesi son derece yanlıştır” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İBB Başkanı İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karara yoğun tepkiler gelmesi, AKP ve MHP’yi ‘rahatsız’ etti. Her iki partinin yetkililerinden gelen açıklamada tepkiler ‘linç kampanyası, vahim saldırı’ olarak değerlendirildi.

AA’nın haberine göre AKP vekili Güneş de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, mahkemelerin ‘Türk milleti adına bağımsız bir şekilde karar verdiğini’ savundu.

‘Kılıçdaroğlu, önünün kesildiğinin farkında’

“İmamoğlu, verilen karar sanki kesin hükümmüş gibi yaparak, mağdur olduğu yönünde bir algı yaratarak bunun üzerinden siyasi rant devşirme işine gitmiştir” diyen Güneş’e göre bu karar cumhurbaşkanı adayı arayışında olan ‘altılı masayı’ da etkileyecek:

“Sayın Kılıçdaroğlu kendisinin önünün nasıl kesildiğinin farkında. Bu onların problemi ama burada esas olay, Ekrem İmamoğlu’nun milletimizi yanıltması, sanki mağdurmuş gibi, hüküm verilmiş gibi hareket etmesi son derece yanlıştır. Daha bunun Bölge Mahkemesi var, Yargıtay aşaması var, Anayasa Mahkemesi var.”