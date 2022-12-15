İmamoğlu kararına karşı Saraçhane yine tıklım tıklım doldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya karşı İstanbullular İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye aktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşir Yargıtay da onarsa İmamoğlu işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

İmamoğlu, karardan önce İstanbulluları dün Saraçhane’ye davet etmişti. Çağrı büyük karşılık bulmuştu.

Aynı çağrı bugün için de gelmiş, İmamoğlu, altılı masa liderlerini de davet etmişti. Çağrı üzerine dünden daha kalabalık bir kitle, saatler öncesinden alandaki yerini aldı.

Binlerce kişi, attıkları sloganlarla kararı protesto ediyor. AA’nın emniyet kaynaklarından aktardığına göre mitinge 25 bin civarında katılım oldu. İBB kaynaklarıysa mitinge 200 bin kişinin katıldığını belirtti.

İmamoğlu ve ‘altılı masa’nın liderleri konuşmalarında kararın hukuksuzluğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Türkiye ‘bir’den büyüktür” mesajı verdi.

https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1603390027219738625