AKP’nin Saraçhane yorumu: Erdoğan’a karşı linç kampanyası yürütülüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ‘linç kampanyasının‘ yürütüldüğünü savunarak, “Buna müsaade etmeyiz” dedi.

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşir Yargıtay da onarsa İmamoğlu işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Kararın siyasi baskıyla alındığını savunan binlerce kişi, hem Saraçhane önünde toplanarak hem de sosyal medyadan tepkilerini gösteriyor. AKP’yse tepkileri ‘linç kampanyası’ olarak değerlendirdi.

AKP Sözcüsü Çelik, “Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz” dedi.

Çelik’in Twitter hesabından konuya dair paylaşımı şöyle:

“AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti’nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!

Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkum ediyoruz!

Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

Yargı kararı sonrasında altılı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, altılı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.

Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz. Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!”