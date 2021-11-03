Akşam Postası / 3 Kasım 2021

Taksiciler odası tacizcileri korumak için kolları sıvamış: Suç olmaktan çıkarılsın

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi‘ maddesinin kaldırılması da var. Bu, taciz suçundan ruhsatı iptal olmuş taksicilerin yeniden göreve dönmesini sağlayacak bir hamle.

Akşener, esnafın ‘Kürdistan’ sözüne şaşırmamış: HDP çalışanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında “Burası Kürdistan” diyen kişinin HDP çalışanı olduğunu söyledi.

ENAG’ın enflasyonu yıllık yüzde 49,87

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasımda 12 aylık enflasyonu yüzde 49,87 olarak açıkladı.

Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin haberler ve enflasyon doları zıplattı

Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) piyasa beklentilerinin altında kalan enflasyon rakamı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan haberler doları 9,77’ye taşıdı. Kur daha sonra 9,70 altında dengelendi.

Cem Yılmaz, Kavala ve Demirtaş’ın durumunu ‘anlamlandıramadı’

Komedyen Cem Yılmaz, insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala ve HDP’li Selahattin Demirtaş’ın durumuna anlam veremediğini söyledi.

Gelecek yaz salgında rahatlayabiliriz: Beş noktaya dikkat

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 salgınında saydığı kurallara dikkat edilmesi halinde, hastalıktan gelecek yılın yaz aylarında ‘çok az bahsedileceğini’ söyledi.

Eski HDP’li vekil gözaltında

Eski HDP milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman’da gözaltına alındı.

Tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli’yle görüştü

Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi.

DSÖ, Hint aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covid-19 aşısı Covaxin’in acil kullanımına onay verdi.

Altı parti, ‘parlamenter sistem’ çalışmasında yürütme ve yargıda uzlaştı

‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması yürüten altı muhalefet partisi, hükümet kurulup düşürülmesi e yargı bağımsızlığının sağlanmasına ilişkin ilkelerde uzlaştı.

Twitch’ten Türkiye’deki 150 yayıncıya ‘kara para’ soruşturması

Canlı görüntü akışı platformu Twitch, Türkiye’deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin 150 kişiye karşı eylülde harekete geçildiğini duyurdu.

Enerji bakanından zamlara karşı ‘Daha az ısıtın’ tavsiyesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘fahiş oranda artan’ doğalgaz ve elektrik faturalarına karşı vatandaşa ‘tasarruf’ önerisinde bulundu.

Bolu’daki kızıl geyik avına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

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Ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan Bolu’daki 15 kızıl geyiğin yaşam hakkı için Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı 19 Ekim’de açılan davada ara karar çıktı. Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

CHP’li vekil rapor paylaştı: TCDD’de 200 milyon dolarlık yolsuzluk tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) teftiş kurulu raporlarını paylaşarak, Ankara-İstanbul demiryolu hattında yolsuzluk yapıldığını savundu.

İstanbul emniyeti, Fenerbahçelilere hak verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘Çiftlik Bank davası’nda Türkiye’ye getirilen Fatih Aydın’ın Fenerbahçe formasıyla kameraların karşısına çıkarılmasını ‘üzüntüyle karşıladığını’ bildirdi.

‘Sumomomomomomomomo’ isimli şampiyon at, spikerlere zor anlar yaşatıyor

Japonya’daki bir ata verilen ‘Sumomomomomomomomo’ ismi yarışı anlatan spikere zor anlar yaşatırken, sosyal medyada fenomen oldu.

Biseksüel olduğu açıklanan Superman’in yaratıcılarına ölüm tehdidi

DC Comics çizerlerinin son Superman Jon Kent’in biseksüel olduğunu duyurmasının ardından ölüm tehditleri aldığı belirtildi.