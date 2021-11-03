İmamoğlu: Kafamızı kuma sokmayalım, bu ülkenin yönetimi bu işi beceremedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyada bizim kadar fakirleşen ülke yok, yazık. Kafamızı kuma sokmayalım, bu ülkenin yönetimi bu işi beceremedi” dedi.

ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu, bugün Sultanbeyli ilçesini ziyaret etti. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlardan gelen son gelen zamlarla ilgili şikayetler üzerine İBB başkanı şunları söyledi: “Memleket yönetilmiyor. Bu ülkede döviz yüzde 30 niye artsın? Ekonomiyi yönetemezsen artar. Bizim memleketin bu yönetimden, bu idareden bir an önce kurtulması lazım. Dünyanın en ucuz emeği Türkiye’de.”

Ziyaret ettiği fırındaki esnafla konuşan İmamoğlu, artan fiyatlardan firmaları sorumlu tutmadığını belirterek şöyle devam etti: “Bu bir politika, tek başına bir kurumun kararı değil. Ülkedeki buğday üretiminden tut da sana gelene kadar, bunun mayası var, bilmem nesi var. Şu an da biz Halk Ekmek olarak zararına satıyoruz. Şu an memleketin üreteni üretmeyeni, çalışanı çalışmayanı herkes zorda. Şu an ekonomi iyi olmalıydı ama niye bu durumdayız şu an bunu düşünmek zorundayız.”

‘Tedbirler alınsın memleketin 2-3 senede sorunu kalmaz’

Fırından sonra bir şarküteriyi ziyaret eden İBB başkanı, burada bir vatandaşla sohbet etti.

Türkiye’nin sorununun ‘yönetimsel’ olduğunu belirten İmamoğlu, şunları aktardı: “Bu memleket dirayetli, adaletli, mantıklı, hukuk içerisinde gelir paylaşımını düzenleyici tedbirleri alsın 2-3 senede sorunu kalmaz.”

İBB Başkanı İmamoğlu daha sonra cep telefon aksesuarı satan bir iş yerini ziyaret etti. Esnafın, “Hiçbir siyasetçinin gözlerinde vatandaşı görmüyorum” demesi üzerine İmamoğlu, “Çünkü vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine sokulursa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları fazla yaparsın. Partili yönetiyor, seçilmiştir hakkıdır. Aç kollarını vatandaşla yönet” ifadelerini kullandı.