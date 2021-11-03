DİSK-AR: Emeklinin gıda enflasyonu yüzde 35’e dayandı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emeklinin gıda enflasyonunun yüzde 35’e dayandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamıştı. Piyasa beklentisi ise yüzde 20,25 seviyesindeydi. TÜİK’in daha önce dava ettiği Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 49,87 olarak verdi.

TÜİK verilerinde gıda enflasyonu ise yüzde 27,41 olarak görülüyor. DİSK-AR’a göre yüzde 27,41’lik gıda enflasyonunun emeklilerde ulaştığı rakam yüzde 34,9.

DİSK-AR verilerine göre ayrıca düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 35,3 olurken, en düşük gelirli yüzde 20’nin gıda enflasyonu yüzde 40,5.