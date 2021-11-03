‘Sumomomomomomomomo’ isimli şampiyon at, spikerlere zor anlar yaşatıyor

Japonya’daki bir ata verilen ‘Sumomomomomomomomo’ ismi yarışı anlatan spikere zor anlar yaşatırken, sosyal medyada fenomen oldu.

‘Mo’ hecesinin sekiz tekrarından oluşan atın ismi önceki gün düzenlenen yarışta spikeri bir hayli zorladı. Üç yaşında olan ‘Sumomomomomomomomo‘ isimli at, piste çıktığı 12’inci yarışta birinci oldu.

Japonya’da bilinen bir tekerleme olan Sumomomomomomomomo “Erikler de şeftaliler de şeftalidir” anlamına geliyor.

Adıyla bir anda şöhrete ulaşan at, sosyal medyada da fenomen haline geldi. Bir kullanıcı “Atın adını söylemeyi sonunda başardım” diye yazarken, bir başka paylaşımda ise “Adıyla spikerleri ağlatan at sonunda kazandı” yorumu yapıldı.

Diğer yandan fenomen atın ününden faydalanmak isteyenler de ortaya çıktı. Atın oyuncakları da üretildi ve internetten satışa sunuldu.