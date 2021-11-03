Sancar’dan Akşener’e: İktidar kadar aciz!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “İktidar ne kadar acizse HDP’ye iktidarın diliyle saldıranlar o kadar acizdir” diye çıkıştı.

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Akşener, Siirt’teki esnaf ziyaretinde kendisine “Burası Kürdistan” diyen kişinin HDP çalışanı olduğunu söylemiş, “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz; HDP, PKK’yla arasına mesafe koymalıdır” demişti.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan HDP lideri, Suriye ve Irak’a asker gönderilmesini izin veren tezkerelerin ‘özgür ve eşit yaşamı baltaladığını’ savundu, karşısında durmakta ısrar edeceklerini vurguladı.

Sancar, “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyorum” diyen Akşener’in sözlerinin iktidarla benzerlik gösterdiğini, bu sözleri dile getirenlerin iktidarla aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

HDP lideri, partinin eş başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da düzenlenen operasyonların üzerinden beş yıl geçtiğini hatırlatarak, HDP’nin bunlara rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti.

Partilerine yönelik kapatma davasını ve baskıları “Çöktürme planı” olarak nitelendiren Sancar’a göre, iktidar tüm çabalarına rağmen HDP’yi durduramıyor.

Sancar, iktidarı Alevi kurumlarına ‘rüşvet dağıtmakla’ suçlayarak, hedefin Alevi kurumlarını yozlaştırmak olduğunu savundu. HDP lideri, “Aleviliğin kurumları da bireyleri de bütün bu yozlaşma operasyonlarını boşa çıkaracaklardır” dedi.

Sancar konuşmasında şunları kaydetti:

* 4 Kasım bir siyasi darbeydi, siyasi rehin alma operasyonuydu. Bu hukuk dışı operasyonu halkın iradesine bir darbe olarak örgütlediler. Beş yılda 10 binden fazla siyasetçi tutuklandı. Bugün bu sabah önceki dönem Adıyaman milletvekilimiz Behçet Yıldırım’ın evi basıldı, darmadağın edildi. Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor, HDP’nin direnişi de devam ediyor. O nedenle HDP ayaktadır, büyümektedir, güçlenmektedir.

* Partimiz hakkında siyasi intikam amaçlı kapatma davası açtılar. Bu da yetmedi, saldırılarını cinayetlere dönüştürdüler. İzmir İl binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. Bütün bunlar yetmiyor her sabah bir ilimizde gözaltı haberi geliyor. Bunların hepsi iktidarı kesmiyor çünkü ne yaparsa yapsın HDP’ye diz çöktüremiyor, HDP’nin kararlı duruşunu durduramıyor. Davalar açıyor, olmuyor, baskılar yapıyor olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmayacak.

* Söyleyecek sözü anlatacak hikâyesi kalmayanlar, eski düzenin yani bugünkü iktidarın güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. İktidarın gölgesi kurtarıcı olsaydı bu iktidarı kurtarırdı. Oysa iktidar her gün kaybediyor. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.