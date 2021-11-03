En dış kulvardan giyim enflasyonu geldi

Gıda enflasyonunda son dönemde yaşanan hızlı artışın yanına şimdi de giyim enflasyonu eklendi. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekimde fiyatı en fazla artan grup giyim ve ayakkabı. Ekim ayının zam şampiyonları listesi de giyim ürünleri ile dolu.

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TÜİK’a göre ekim ayında yüzde 20’yi aşan piyasa beklentisinin aksine yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için odak noktası haline getirdiği çekirdek enflasyon ise bu ay 16,98’den yüzde 16,82’ye gerilemiş durumda.

Bağımsız araştırma kurumları ise ekim ayı enflasyonunu yüzde 50’ye yakın verdi.

TÜİK’in enflasyon verilerine bakıldığında bu ay en dikkat çeken fiyat artışının yaşandığı grup giyim ve ayakkabı.

TÜİK’e göre yaklaşan kış öncesi kıyafet ve ayakkabı ürünlerinde bir aylık fiyat değişimi yüzde 7,56.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise giyim ve ayakkabıdaki fiyat değişimini yüzde 13,94 olarak açıkladı. Giyim enflasyonu ENAG tarafında da en yüksek kalemlerin başında.

TÜİK’in geçen ayki verilerinde ise giyim ve ayakkabı, aylık 0,16’yla düşüş gösteren tek ana grup olmuştu.

Zam şampiyonu kadın hırkası

Normalleşme, artan talep ve üretici enflasyonu baskılarıyla ekimde fiyatı en çok artan ürünler listesinin tepesi de hep giyim ürünleriyle doldu.

Yüzde 48,26 ile kadın hırkası ekim ayının zam şampiyonu.

Kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44,18 ile erkek montu ve yüzde 41,54 ile erkek kazağı izliyor.

Ayrıca çocuk kabanda yüzde 35,91, erkek sweatshirtte yüzde 23,52, kadın sweatshirte ise yüzde 21,58’lik fiyat artışı oldu.

Giyim ve ayakkabı grubunun tüketici enflasyonuna toplam etkisi ise 0,40 puan olarak hesaplanıyor.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük geçen ay gıda fiyatlarındaki zam dalgasının önümüzdeki günlerde giyim sektörüne de sıçrayabileceğinin sinyalini vermişti. Küçük, pamuk fiyatlarında yaklaşık dolar bazında yüzde 80 bir artış olduğunu bu durumun da giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Üretici enflasyonu rekor kırdı

Ayrıca ekimde üretici enflasyonu aylık yüzde 5,24’lük artışla yüzde 46,31’e tırmandı ve 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekim 2021’de yıllık bazda gıda enflasyonu ise yüzde 27,41 olarak açıklandı.