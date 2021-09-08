Faiz kararında odak, manşet enflasyondan çekirdeğe döndü

Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine girmesini beklediğini belirten Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıllık enflasyonun politika faizini geçmesine karşın, para politikasının çekirdek enflasyona göre belirleneceğinin işaretini verdi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Mart ayında sürpriz bir kararla, sıkı para politikası yürüten Naci Ağbal’ın yerine atanan Kavcıoğlu, göreve gelmeden önceki yazılarında düşük faiz yanlısı bir görüşü savunuyordu. Ancak Kavcıoğlu, hükümet kanadından da gelen faiz indirimi baskılarına rağmen, göreve gelmesiyle piyasalarda oluşan olumsuz havayı kırmak için her defasında sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajını vermişti. Hatta erken faiz indirimi kaygılarını dindirmek için politika faizinin enflasyon üstünde bir seviyede belirleneceği taahhüdünü vermişti. Ancak enflasyonun politika faizini aştığı ağustos ayına ilişkin raporda bu taahhüt geri çekilmişti.

Yıllık enflasyonun yüzde 19,5’e tırmanarak yüzde 19’luk politika faizini geçmesi, tasarruflarını bu alanda değerlendirenler için reel getirinin kalmadığı anlamına geliyor. Bu durum ayrıca enflasyondan korunmak isteyen tasarruf sahiplerinin dövize geçmesine neden olurken, çeşitli kanallardan enflasyonu yükseltici bir baskı oluşturuyor.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar’ başlığı altında düzenlenen toplantıda konuşan Kavcıoğlu, “Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Kavcığlu, “Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır” dedi.

Kavcıoğlu özetle, çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını artık manşet enflasyon verisinin arka planda tutulacağını ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade etmiş oldu.

Temmuzda yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 16,76’ya çekilmişti.

Merkez Bankası’nın ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde de bu ay enflasyondaki artışın gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurgulamış ve çekirdek enflasyondaki düşüşe dikkat çekilmişti.

Ancak bankacılara göre ise mevcut enflasyon göstergeleri hala faiz indirimi için yeterli seviyede değil.

Yine de önce Merkez Bankası’nın değerlendirmesi, ardından Kavcıoğlu’nun açıklamaları faiz indirimi yapılması ihtimalini oldukça kuvvetlendiren söylemler.

Çekirdek enflasyon nedir?

Çekirdek enflasyon ‘enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmı‘ olarak tanımlanabilir. Daha basit bir deyişle çekirdek enflasyon hesaplanırken, fiyatı mevsimsel olarak değişebilen (bazı gıda ürünleri, petrol, doğalgaz vb.) ürünler sepetten çıkarılır.