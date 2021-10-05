Gıdadaki zam dalgası giyime de sıçrayabilir

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, gıda fiyatlarındaki zam dalgasının önümüzdeki günlerde giyim sektörüne de sıçrayabileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı eylül ayı verilerine göre, Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 19,58’e, gıda enflasyonu ise yüzde 28,8’e ulaştı.

TÜİK’in rakamlarının ‘makyajlı‘ olduğunu iddia eden bağımsız araştırma kurumları ise gerçek gıda enflasyonun çok daha fazla olduğu görüşünde.

Bloomberg HT’ye konuşan Küçük pamuk fiyatlarında yaklaşık dolar bazında yüzde 80 bir artış olduğunu bu durumun da giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Küçük, pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmeyeceğini umut ettiklerini de ekledi.

Küçük’ün değerlendirmeleri şöyle: “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir. 2011 yılında da benzer bir problem olmuştu ancak fiyatlar sonra tekrar geriledi. O yüzden geçici bir durum. Tavsiyem, sipariş miktarı kadar pamuk alınması gerek, stok yapmak mantıklı değil.”

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Küçük şöyle devam etti: “Hazır giyim ve ayakkabıdaki enflasyon tamamen girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Eğer iki-üç ay daha böyle giderse yaz sezonu da maalesef enflasyonun 10-15 puan üzerinde artış olma ihtimali yüksek.”