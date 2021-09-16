Diyanet de topa girdi: ‘Fahiş fiyat’lar hutbede

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki ‘Ticaret hayatında helal haram bilinci’ başlıklı cuma hutbesinde ‘fahiş fiyatlar’a değindi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta şunları söylemişti: “İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişler, hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha yukarılara taşıyacağız.”

Diyanet’in hutbesinde ise şu ifadeler yer aldı: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.”