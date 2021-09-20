Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tarımsal girdi enflasyonu tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gıda fiyatlarındaki artışın ana tetikleyicilerinden tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor. 2016 yılı ocak ayından beri tutulan endekste yıllık artış yüzde 30’a yakın. Bu aynı zamanda tüm zamanların zirvesi.

Fotoğraf: Diken

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gıda fiyatları için son dönemde sık sık ‘fahiş‘ vurgusu yapıp, denetimlerin arttırılacağını söylüyor. Ancak çiftçi örgütlerinin ‘makyajlı‘ bulduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarında bile tarımsal girdi enflasyonunun çok ciddi seviyelere ulaştığı gözlemleniyor.


TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE) temmuzda aylık bazda yükseliş 1,98 , yıllık bazda artış ise yüzde 29,38 artış var.

TÜİK’e göre, yıllık bazda fiyatı en çok artan ürün yüzde 62,43 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubu.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 43,37 ile bina bakım masrafları.

Aylık fiyat artışlarına göre bakıldığından da yüzde 6,16 ile gübre ve toprak geliştiricileri yine zirvede.

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,79 ile enerji ve yağlar ve yüzde 3,10 ile bina bakım masrafları.

Ciftçi örgütlerine göre tarımsal girdilerdeki enflasyon ise çok daha yüksek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), önceki hafta şu açıklamayı yapmıştı: “Son bir yılda, üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi yüzde 130, DAP gübresi yüzde 155, bazı tarımsal ilaçlar yüzde 60, besi yemi yüzde 55, süt yemi yüzde 57, sertifikalı hububat tohumluğu fiyatları yüzde 63, elektrik fiyatları ise yüzde 56 artmıştır.

Gıda fiyatlarına yansıması

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı ‘Halkın Enflasyonu’ araştırmasına göre temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 40.

TÜİK ise gıda enflasyonunu yüzde 29 olarak açıkladı.

Erdoğan’ın ‘İnşallah düşüreceğiz’ dediği gıda enflasyonunda son durum ne?

Gıdada fiyat artışı: TÜİK’e göre yüzde 18, halka göre yüzde 40

Enflasyon, politika faizini aştı: Yıllık 19,25

SON HABERLER

Gençleri hayata hazırlamak

Çocuklarımızı fanus içinde büyüten ve bunu ne yazık ki ‘iyi’ zanneden bir milletiz…
Bağımsız bireyler yetiştirebilmek için ne zaman müdahale etmemiz gerektiğini ve ne zaman da uzaktan rehberlik yapmamız gerektiğini artık öğrenmemiz gerekiyor.

‘Barınamayan’ öğrencilerden eylem: Sokakta uyudular

Bir grup öğrenci, üniversitelerin açılmasıyla birlikte konut ve yurt kiralarındaki artışları protesto etmek amacıyla “Barınamıyoruz” diyerek İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi. Öğrenciler CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’la birlikte sokakta sabahladı.

ABD hazine bakanından ‘tarihi kriz’ uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin temerrüde düşmesinin ‘tarihi bir mali krizi’ tetikleyebileceğini belirterek, Kongre’nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.