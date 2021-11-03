Bolu’daki kızıl geyik avına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan Bolu’daki 15 kızıl geyiğin yaşam hakkı için Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı 19 Ekim’de açılan davada ara karar çıktı. Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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Mahkeme, davalı bakanlıktan dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporların 15 gün içinde kendilerine ulaştırılması gerektiğini belirterek 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin ‘yasal zorunluluk’ olduğunu vurguladı.

TVD’nin aktardığına göre kızıl geyikler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotaları ve ‘devlet misafiri ve diplomat kotası’ listesinde yer alıyor. Yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin veriliyor.

‘Turizm’ adı altında sürdürülen avlarda geçen yıl ceylan, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu, kızıl geyik, karaca ve yaban domuzu dahil olmak üzere en az 798 yaban hayvanı öldürülmüştü.

Ankara ve İzmir baroları bu yıl can kayıplarını engellemek için Türkiye çapındaki tüm av ihalelerinin ve Merkez Av Komisyonu kararlarının iptalini talep eden iki ayrı dava açmış, TVD ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği her iki davaya da müdahillik başvurusunda bulunmuştu.

Antalya ve Isparta’daki yaban keçilerinin öldürülmesine karşı Salda için Türkiye Grubu ve A Platformu’ndan Hediye Gündüz’ün açtığı davaya da müdahillik başvurusu yapan dernekler, aynı zamanda Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri’de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 70 yaban keçisinin öldürülmesine engel olmak için yine Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açmıştı.