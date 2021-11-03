Gelecek yaz salgında rahatlayabiliriz: Beş noktaya dikkat

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 salgınında saydığı kurallara dikkat edilmesi halinde, hastalıktan gelecek yılın yaz aylarında ‘çok az bahsedileceğini’ söyledi.

DHA’ya konuşan İlhan, salgına karşı dikkat edilmesi gereken kuralların ihmal edildiğini, bunun grip vakalarının artmasıyla kanıtlandığını ifade etti.

Bilim kurulu üyesi, salgının bitmesinde aşılama ve kurallara uyumun ilişkisi olduğunu belirterek, hastalığın sona ereceği zamanı kestirmenin güç olduğunu kaydetti.

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel olarak baktığımızda yaz aylarının mücadele için daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yaz ayında insanlar açık alanda bulunuyor, temas olsa bile mekanlar daha geniş oluyor. Bu nedenle yaz ayları daha etkili. 2022 yaz aylarına geldiğimizde bizler aşılarımızı olursak, sırası gelenler 3’üncü doz aşılarını olursa, fiziksel mesafeye, maskeye, hijyene dikkat edersek coronavirüs sürecinden çok az bahsedebileceğimizi düşünebiliriz.”

Profesör, aşıdan bir süre sonra antikor düzeyinin düştüğünü anımsatırken, aşılamada oldukça iyi bir noktada bulunduğunu ifade etti. İlhan, 30 yaş altının vakaların yarısından fazlasını oluşturduğunu ifade ederken, bu gruptakilerin aşılanma oranının düşüklüğünden de söz etti.