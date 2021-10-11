Bilim kurulu üyesi: Kış zor geçecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kış zor geçecek. Ancak aşılamanın da etkisiyle seneye Covid-19’un gribal enfeksiyona dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.

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Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların hafifletilmesi sonrasında vaka ve ölüm sayılı artışa geçti. Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere uyulmazken aşılama sayısı da toplumsal bağışıklık seviyesinden hayli uzakta.

Okulların açılmasıyla da hareketlilik arttı ve Covid-19’un yayılması için daha elverişli bir durum ortaya çıktı.

‘Bulaşın olmaması mümkün değil’

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Özlü, gençlerin maske ve aşı konusunda isteksiz olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: “Türkiye’de öğrenci sayısı nüfusa oranla oldukça fazla. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın beş günü kapalı mekanda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar. Bu artışı önlememiz gerekiyor. Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil.”

‘Covid-19 artık gribal enfeksiyona dönüşür’

2022 yılında Covid-19’un artık gribal enfeksiyon gibi bir noktaya gelebileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, şunları kaydetti: “2022 için olumlu bakıyorum. Geçtiğimiz yıl evimizden çıkamıyorduk ve geçen seneki kaotik durum bu sene yok ama sonbahar ve kış aylarının da zor geçeceğini düşünüyorum. Üniversite ve okulların açılması ile havaların da soğumasıyla birlikte vakaların artacağını düşünüyorum. Bunu önleyebiliriz ancak zor gözüküyor. 2022 yılında bahara doğru aşılanmanın da artmasıyla birlikte mesafe alınacağını düşünüyorum. Sıradan bir gribal enfeksiyona dönüşmesini umut ediyorum”.