Covid-19 ile grip nasıl ayırt edilir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Covid-19 ile grip enfeksiyonu arasındaki farkları anlattı.

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Prof. Dr. Gerek, mevsim itibarıyla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha yoğun olacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Covid-19 ile grip enfeksiyonunun ortak semptomlarının çok fazla olduğunu vurgulayan Gerek şöyle konuştu: “Özellikle delta varyantının neden olduğu Covid-19’da yüksek ateş, öksürük, aşırı halsizlik, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, koku ve tat alma bozukluğu, dengeyle ilgili semptomlar ön plana çıkıyor.

Gribal enfeksiyonda yine yüksek ateş, aşırı halsizlik gibi bulgular var.“

Gerek, Covid-19 ve grip semptomlarındaki farklılıklara ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görüyoruz.

Covid-19’daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok görmüyoruz.

Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok görmüyoruz.

Gribal enfeksiyonu Covid-19’dan bu şekilde ayırt edebiliriz.“

‘Antibiyotiklerin yeri yok’

Grip, soğuk algınlığı semptomları olan hastalara, doktora görünmeden antibiyotik kullanmamaları uyarısında bulunan Gerek, “Viral enfeksiyonlarda hiçbir şekilde antibiyotiğin yeri yok” dedi.

Gerek ayrıca Covid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi.