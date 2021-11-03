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Yaramazlara biraz batar!

Yarından itibaren BioNTech aşısı olanlara hatırlatma dozu uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren BioNTech aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını duyurdu.

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan Sağlık bakanı, özetle şunları söyledi:


* Uzmanlık asistanlarının çalışma koşullarıyla ilgili başlattığımız çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.

* Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.

* Bugünkü bilim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar aldık. Bunları sıralamak gerekirse:

  1. mRNA aşısı olmuş olup ikinci dozdan itibaren altı aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
  2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ve gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Güncellenecek…

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