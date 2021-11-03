Yarından itibaren BioNTech aşısı olanlara hatırlatma dozu uygulanacak

Gıda fiyatlarındaki hızlı artış devam ederken giyim ve ayakkabı fiyatları da tırmanışa geçti. TÜİK’e göre ekimde fiyatı en fazla artan ürünler listesinin başında giyim ve ayakkabı var. Zam şampiyonu ise neredeyse yüzde 50’lik fiyat artışı ile kadın hırkası.