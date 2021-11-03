İkisini de TÜİK hesapladı: Devletin enflasyonu, TÜFE’nin neredeyse iki katı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’nı yüzde 36,20 olarak hesapladı.

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TÜİK, tüketici fiyatları endeksiniyse (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 19,89 olarak açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise kasımda 12 aylık enflasyonu yüzde 49,87 hesapladığını duyurdu.

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir yeri olan ‘yeniden değerleme oranı‘, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri ile emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca, kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerleme oranı referans olarak alınıyor.

Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını bu şekliyle (yüzde 36,2) açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.