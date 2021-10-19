Devletin enflasyonu: Yeniden değerleme oranı yüzde 27,37

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,37 olarak belirlendi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yıllık olarak hesaplanan ve bakanlıkça ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğundan bahsedildi.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir yeri olan ‘yeniden değerleme oranı‘, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri ile emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca, kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerleme oranı referans olarak alınıyor.

Son 10 yılın yeniden değerleme oranları