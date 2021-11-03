İstanbul emniyeti, Fenerbahçelilere hak verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘Çiftlik Bank davası’nda Türkiye’ye getirilen Fatih Aydın’ın Fenerbahçe formasıyla kameraların karşısına çıkarılmasını ‘üzüntüyle karşıladığını’ bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Çiftlik Bank CEO’u Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay’da teslim olmasının ardından dün akşam İstanbul’a getirildi. Fatih Aydın’ın uçaktan inerken üzerinde siyah tişörtü bulunuyordu. Tişörtünün içine ise Fenerbahçe forması giydiği görüldü.

Aydın, havalimanında ilk olarak siyah tişörtüyle fotoğraflandı ancak sağlık kontrolünün ardından havalimanından çıkarılırken üzerinde Fenerbahçe forması vardı. Fenerbahçe taraftarları, Aydın’ın elleri kelepçeli olmasına rağmen üstünü nasıl değiştirdiğine dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü’nün de tepkisini çeken olaya ilişkin, İstanbul emniyeti yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Aydın’ın 2 Kasım’da saat 18:30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na getirildiği anımsatılarak, havalimanı dışında Fenerbahçe formasının bulunmasının, Fenerbahçelilerde ‘haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açtığı’ kaydedildi.

Emniyet, Aydın’ın nasıl üstünü değiştirdiğini şöyle anlattı: “Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır.”

Açıklamada, Fenerbahçe taraftarının hassasiyetinin anlaşıldığı ve aynı hassasiyetin yürekten paylaşıldığı belirtilerek, polislerin kasıt ve art niyetli yaklaşımının söz konusu olmayacağı kaydedildi.