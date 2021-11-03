‘Tosuncuk’un ağabeyine verdirilen görüntü Fenerbahçe’yi kızdırdı

‘Çiftlik Bank’ davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın dün Türkiye’ye getirildiği sırada Fenerbahçe formalı görüntüsü kulübü kızdırdı.

Fotoğraflar: AA

Davanın tutuklu sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay’da yakalanmıştı. Aydın için Anadolu başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu. Başsavcılık Aydın’ın Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve dört gün süreyle gözaltında tutulması talimatını vermişti.

Uçağı dün akşam saatlerinde İstanbul’a inen Aydın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Bu işlemler sırasında Aydın’ın üzerinde Fenerbahçe formasıyla ve formanın üzerine giydiği siyah bir tişörtle görüntülenmesine Fenerbahçe camiası ve taraftarlarından tepki gelmişti.

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Sipahioğlu Twitter hesabından içişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı ve emniyet genel müdürülüğünü etiketleyerek şu ifadelerle açıklama talebinde bulunmuştu “Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor. Çok net ki; 3 Temmuz’u kurgulayan FETÖ’cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor.”

Yorumcu Rıdvan Dilmen de Twitter hesabından görüntülere tepki göstererek “İnsanların vicdanını rahatsız eden bir dolandırıcının üzerindeki tişörtün çıkarılıp Fenerbahçe formasıyla teşhir edilmesini sağlayanları ve buna izin verenleri Fenerbahçe müzesini gezmeye davet ediyorum” diye yazmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü konuya dair açıklamasında görüntüleri ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin gündemini meşgul eden Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyi olan şahsın; Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen Çubuklu forma görüntüsü; vicdanları yaralamış hem ay yıldızımıza hem de Fenerbahçemizin tüm hassasiyetlerine saygısızlık olarak algıladığımız bir olay haline gelmiştir.

Dün gece itibariyle Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler doğrultusunda; şahıs Uruguay’daki evinde üzerinde forma ile yakalanmış, polis ekiplerimiz o esnada gereken duyarlılığı göstererek şahsa siyah tişört giydirerek uçağa bindirmiş ve ülkemize getirmiştir.

Şahsı ülkemize getiren ekip, Atatürk Havalimanı’nda bu kişiyi havalimanı ekiplerine teslim etmiştir.

Şahsı teslim alan ilgili ekip sağlık kontrollerine getirmiş; sağlık kontrolleri sırasında üstünün çıkarılarak muayene yapılmasının ardından ne yazık ki bu durum görevliler tarafından doğru yönetilememiş, bahsi geçen kişinin formamız ile fotoğraf vermesine sebep olunarak, milyonların vicdanları yaralanmıştır.

Geldiğimiz noktada, bu fotoğrafın, kasıt ya da ihmal her ne şekilde olursa olsun kamuoyuna yansımasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanlara dair İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yoktur.

Tarihi boyunca çeşitli saldırıların hedefi olan, değerlerine sahip çıkmak pahasına gereken duruşu göstermekten asla geri durmayan, bir asrı aşkın tarihe ve milyonlarca taraftara sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu talihsiz görüntünün yaşanmasına dair olayın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.”