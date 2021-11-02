‘Tosuncuk’un ağabeyi teslim edildi

‘Çiftlik Bank’ davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk adli makamlarına teslim edildi.
Davanın tutuklu sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay’da yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu. Başsavcılık Aydın’ın Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek dört gün süreyle gözaltında tutulması talimatını vermişti.
AA’nın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Türk adli makamları tarafından Uruguay’da teslim alınan Aydın, Türkiye’ye getirilmek üzere uçağa bindirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde yola çıkan Aydın’ın ilk görüntüleri paylaşıldı.
Aydın’ı Türkiye’ye getiren uçağın akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor.