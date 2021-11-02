‘Tosuncuk’un ağabeyi teslim edildi

Grip her yıl 3-5 milyon kişiyi etkileyen, 250-500 bin kişinin ölümüne neden olan influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon hastalığı. Türkiye’de de grip sezonu açıldı. Grip, ekim ayında başlayıp aralık ayında artarak nisan-mayıs aylarını kapsayan döneme kadar sık görülüyor. Bu yıl Covid-19 pandemisinin de bulunması nedeniyle daha fazla endişeye yol açıyor.