Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’dan taksi manzaraları: Kapasiteden fazla yolcu; direksiyon başında at yarışı…

İstanbul’da iki taksi sürücüsünün kurallara aykırı davranışları, yolcu kamerasına takıldı.

Görüntülerin ilki, Esenyurt ilçesinden. Çocuklu bir kadını taksisine alan sürücü, direksiyon başındayken yola konsantre olmak yerine telefonda at yarışı izlemeyi tercih etti.


Taksici, bir yandan at yarışını izlerken sıklıkla gözünü yoldan ayırdı. Sürücünün maskesini takmak yerine aynaya asması da dikkat çekti.

Beşiktaş ilçesinde kaydedilen videoda ise taksicinin araç kapasitesinden fazla yolcu aldığı görüldü. Bir yolcunun camdan kafasını çıkarması dikkat çekti.

Turist anlattı: Taksici 20 liralık yola 250 lira istemiş

İddia: Taksici ‘Anadolu Yakası’na geçerken vize lazım’ deyip turisti dolandırmış

SON HABERLER