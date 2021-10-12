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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Taksici ‘Anadolu Yakası’na geçerken vize lazım’ deyip turisti dolandırmış

İYİ Partili İbrahim Özkan, bir taksicinin turistlerin Anadolu Yakası’na geçerken vize alması gerektiğini söyleyip 400 dolar dolandırdığını anlattı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da yetersiz taksi sayısı, kentte yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayamazken, taksiciler neredeyse her gün olumsuz bir habere konu oluyor.


İYİ Partili Özkan, İstanbul Büyükşehirler Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısının dün yapılan birinci oturumunda, bir taksi şoföründen duyduklarını anlattı.

Özkan, şunları söyledi: “Yabancı bir profesör Anadolu Yakası’na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü ‘Taksiyle Anadolu Yakası’na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar’ diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım.”

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