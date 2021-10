Taksiciler de memnun: İBB yetkilisi taksi yaptırımlarını anlattı

AYŞEGÜL KASAP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstinye Park’ta yolcu almayan taksi şoförlerinin ruhsatlarını askıya aldı. Bu kapsamda tespit edilen ilk ihlalleri olduğu için ruhsatlar sadece 20 gün askıya alındı. Tekrarlamaları durumundaysa süresiz iptal edilecek.

Sorularımızı yanıtlayan İBB yetkilileri, denetimleri artırarak görev ihlalinde bulunan şoförlere yaptırım uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Yaptırımlar sadece yolcu almayan taksi şoförlerine değil, yolu uzatıp fazla ücret alanlara da uygulanacak.

Diken’e konuşan taksi şoförleri ise İBB’nin uygulamasından memnun. Çünkü görevi kötüye kullananlar nedeniyle kendilerinin de zan altında kaldığı görüşündeler.

37 yıldır sektörde olan Ünal Bey, “Değil bir ay, iki ay bağlasınlar. Onlar bizden değiller, başımıza ne geliyorsa onların yüzünden geliyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da…

İBB kentte yaşanan taksi krizini çözmek için adımlar atmaya devam ediyor. Yolcuyu mağdur edecek keyfi hareketlerde bulunan şoförlerin ruhsatlarına el konmasına devam edeceklerini söyleyen İBB yetkilileri, vatandaşların ne yapması gerektiğini de anlattı.

Şikayetler telefonla ya da sosyal medya üzerinden

Vatandaşın taksi problemi yaşadığında izlemesi gereken yol şu: “153 Çözüm Merkezi’mize doğrudan, telefon veya sosyal medya üzerinden araç bilgileri ve olayı anlatan bir başvuru oluşturuluyor. Başvuru alındıktan hemen sonra ilgili şikayet Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne geliyor. Merkezimizdeki çalışanlar başvuruyu detaylıca inceleyip başvurunun haklı bulunması durumunda, taksi şoförü ve taksi sahibi taşımacıya başvurunun türüne göre TUDES (Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi ) kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanıyor.”

‘Denetimlerimiz artarak devam edecek’

İBB yetkilileri işin peşini bırakmayacaklarını şöyle anlattı: “İBB’den izin belgesi almamış veya UKOME kararlarına aykırı şekilde kullanılan araçlar, yapılan denetimler sonucu il emniyet veya jandarma birimleri tarafından ilgili aracın izin belgesi kontrol edilerek yine il emniyet veya jandarma birimleri tarafından trafikten men edilebilmektedir. Saha denetim personelimiz, emniyet/jandarma birimleri ve zabıta birimleri ile müşterek denetimlerimiz artarak rutin şekilde devam edecektir.”

‘İzin belgeleri iptal edilecek’

Yaptırımlar sadece yolcu almayan taksicilere değil fazla ücret alan şoförlere de uygulanacak: “153 çözüm merkezimize araç bilgileri ve olayın yaşandığı gün ve saati bildirerek yapılan haklı başvurular, TUDES kapsamında ilgili izin belgesinin süreli veya süresiz iptali şeklinde (aracın ruhsat/güzergah belgesi veya şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesi) yaptırıma dönüştürülmektedir. Ayrıca ulaşım esnasında meydana gelen ve şikayet yoluyla adli mercilere yansıya bazı olaylar sonrasında da, ilgili polis merkezleri veya savcılıklarca, olaya karışan taşımacı ve şoför hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması amacıyla olaya ilişkin bilgi ve belgelerin birer sureti belediyemize gönderilmektedir. Bu belgeler ile de TUDES kapsamında yaptırımlar uygulanmaktadır.”

İBB’nin yaptırım uygulamasının yasal olduğu vurgulandı. Hizmet Kalitesi Yaptırım Cetveli’nde her bir ihlalin karşılığı olan yaptırım taşımacı için ayrı, şoför için ayrı odüzenlendi: “Aynı ihlal konusu karşılığı olan yaptırım her iki taraf için de farklıdır. Bu şekilde düzenleme ile her bir tarafın kendi davranışı/ihlali hakkında uygulanacak yaptırım belirlenmiştir.”

‘Bu mesleği 30 yıldır yapsa da karşıyım’

Taksi durağında görevli Güngör Bey, İBB’nin kararını destekledi: “Durağımdaki herkes yolcuları keyfi bir şekilde almayanlara karşı. Bir taksicinin yolcuya ‘Sizi almam, o tarafa gitmiyorum’ demesi yanlış.”

Güngör Bey bir ayrıntıya dikkat çekti: “Ancak akıllı uygulamalar var BiTaksi ve iTaksi gibi. Arkadaşlarımıza akıllı telefondan çağrı yapılmış olabilir. Yolcu almaya giden bir taksiye durma işareti yaptınız ve durmadı, boş olarak geçti. Tenkit ediliyor. Bunları ayırt etmemiz lazım. Ama bir yolcunun önünde frene basıp, bastıktan sonra ben hayır oraya gitmiyorum diyenlerin bu mesleği 30 yıldır yapıyor da olsa tavrına ben de karşıyım.”

‘İBB çok doğru yapmış’

Ömrünü taksicilik yaparak geçirmiş olan Ünal Bey de yolculara keyfi uygulamalarda bulunan meslektaşlarının affedilmesini istemiyor: “İBB çok doğru yapmış. Bir ay bağlanıyor ya o benim için iki ay olsun. 37 yıldır bu sektördeyim. Ben bu konuda kendi meslektaşımı bile şikayet etmişimdir. Böyle yapanlar yüzünden işimizi düzgün yapan bizlerin de başına gelmeyen kalmadı. Onlara karşı çok doluyum. İnşallah bunu yapanlara karşı yaptırımlar çoğalır. İyi ve doğru tespit edilmeli.”

‘Onlar bizden değildir’

Ünal Bey görevini kötüye kullananların tespitinde kendisinin de rol oynayabileceğini söyledi: “Ben 37 yıldır her şeyimi bu sektörde buldum. Dört çocuğumu okuttum. Rızkımı bu sektörden kazandım. Benim yanıma iki sivil versinler ben yakalattırayım onları. Böyle de doluyum onlara karşı. Onlar bizden değildir. Başımıza ne geliyorsa da onların yüzünden geliyor. Ben ömrümü verdim bu mesleğe, müşteri veli nimettir.”

‘Yaptırım uygulanmasından memnunum’

Ünal Bey yakın mesafe bahanesine sığınanlara da tepkili: “Biz zaten indi bindi paramızı alıyoruz. Adam aplikasyondan yolcu almıştır ona gidiyordur durmaz anlarım. Ya da yolcu almaya giderken ışıklarda adam zorunlu durmuştur kapısını açıp bir şey sormuştur. İlerden görenler diyor ki ‘Bak bu da almadı’ ama iç yüzünü bilmiyor. Bunlara da çok dikkat etmek şartıyla yolcu seçenlerin üzerine gidilsin. Bunlar her zaman bizi lekeliyorlar. Ben yaptırım uygulanmasından çok memnumum.”

‘Bunu hak ediyorlar’

Taksi şoförü Mustafa Bey de şöyle konuştu: “Yolcuyu almayan güzergah bana ters diyen taksiciler hak ediyor bunu. Bazıları pazarlık yapıyor. Bunlar camianın içinde baya var. Müşteri seçmek doğru değil. Öyle şey mi olur? Şu anda pandemiden sonra bunlar yüzünden bütün İstanbullu taksiciden nefret ediyor.”