İstanbul’da taksi krizi: Binlerce şikayete rağmen çözüm önerisi reddediliyor

Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksiciler, son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) her gün yüzlerce şikayet geliyor.

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İstanbul’da 1990 yılından bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi. Taksi sayısı az, talep çok olunca taksi plakası fiyatları hızla yükseldi. Bugün İstanbul’da ortalama bir taksi plakasının değeri 2,3 milyon lira.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre taksilerin, araçların çoğunluğunun ‘plaka ağaları’ denilen galericilerin elinde olduğunu belirtiyor. Piyasa bir dönem Laleli’de dönerken şimdi merkez Bağcılar olmuş. Plaka fiyatlarını da onlar belirliyor.

Yeni taksi teklifleri reddedildi

İBB yönetimi, şikayetlere çözüm olabilmek için İstanbul’da beş bin taksiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek hazırladığı teklifi yedi kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündemine getirdi ancak bunlar her seferinde reddedildi.

En az beş ay eğitim

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, İstanbul’da taksicilerle ilgili dile getirilen şikayetleri şöyle değerlendirdi: “Açık açık söylüyorum. Turistlerden fazla para alan taksi şoförü hırsızdır. Bu kişilere bu suçlardan işlem yapılmalıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçundan cezaevine girmelidir. Şoför kartları hemen iptal edilmelidir. Bunun yanında kısa mesafe diye yolcu almayan taksi şoförü de hırsızdır. Bu kişinin amacı farklıdır. Bizim sektörümüzü kötüleyen insanlardır. Tabii ki bu olayların çözümü var. İBB’nin sert kararlar alması gerekiyor.

Taksicilere bugün 100 lira karşılığında şoförlük kartı veriliyor. Özellikle pandemi döneminde taksici kartı alan insan sayısı 70 bine yaklaştı. İşini kaybeden insanlar taksi şoförlüğüne yöneliyor. Bugün Avrupa ülkelerinde taksi şoförü olmak için belli bir eğitimden geçiyorsunuz. İngiltere’de yaklaşık bir yıl ders alıyorsun. İnsan ilişkileri, ileri sürüş teknikleri, şehrin tarihi gibi eğitimler veriliyor. Bir yılın sonunda taksi şoförü oluyorsun. Bu uygulamanın aynısı İstanbul’da da olmalıdır. En az beş ay eğitimden geçmeyen kişi taksi şoförü olamasın.“

‘Kaliteli hizmet vermeliyiz’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise kısa mesafe yolcu almayan ve fazla ücret talep eden taksiciler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek “Kolluk kuvvetleri denetimler yapıyor. Yanlış yapan şoförler hakkında idari ve adli işlemler gerçekleştiriliyor. Kaliteli ve huzurlu hizmet vermek zorundayız” dedi.

‘Bunlar dolandırıcı’

Öte yandan taksiciler de kendi meslektaşlarından şikâyetçi. İstanbul’da 20 yıldır taksicilik yapan Hasan Aydın yaşananları şöyle anlatıyor: “20 yıllık taksiciyim. İnsanlar önceden bize çok kibar davranırdı. Saygı ve güven vardı. Son dönemlerde acayip şeyler duyuyoruz. Taksim’den Mecidiyeköy’e 100 dolara gidiyorlar. Bu kişiler dolandırıcı. Yapanlar da belli kişiler.”