İstanbul’un 1000 yeni taksisi, dolmuş ve minibüsten çevrilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’a 1000 yeni taksi kazandırmak için yaptığı teklif yine reddedildi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye çevrilmesi teklifini ise kabul etti.

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İstanbul’da bir taksi plakasının fiyatı 2,2 milyon TL. Taksi plakası sayısı ise 17 bin 395 ve 1990 yılından beri bu sayı hiç değişmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haziran 2020’den beri İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandırılması için çalışmalar yürütüyor. Ancak teklif, hükümet kanadının çoğunlukta olduğu İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) tarafından reddediliyor.

Bugünkü toplantıda beş bin taksilik teklif bin yeni taksiye düşürülse de sonuç yine değişmedi.

UKOME, minübüs ve dolmuşlardan bin yeni taksi çıkarılması teklifine ise onay verdi.

İmamoğlu, duruma tepkisini şu ifadelerle gösterdi: “Sokağa çıkın sorun. Bu neyin inadı ısrarı? Tek dert ‘İmamoğlu bunu yapmasın, İmamoğlu güzel bir şey göstermesin’. UKOME’yi ele geçirmek için yapılan hamlenin de arkasında yatan gerçek budur. Halkımız bunu duysun, bilsin. Kalitesiz hizmete mahkum bırakılan halk bu kararın siyasi bir şekilde alınmasının kahramanlarına gereken ve hak ettiği cevabı verecek. 1000 taksi meselesinin tartışılmaya devam etmesini ısrarla isteyeceğim. Olumsuz cevap verenlere nedenlerini soracağım.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise şunları kaydetti: “İstanbul’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımada yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde de yığılma oluyor. Bırakın bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o saatlerde halkın o ihtiyacına cevap veremezsiniz. Taksi sayısında sorun varmış gibi görünmesinin nedeni, taksinin ucuz olması nedeniyle toplu taşıma yerine taksinin tercih edilmesidir. Taksi özel taşıma aracıdır, ucuz olursa kalite olmaz.“

Toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 24,12’lik zam talep edildi.

İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel ise zam tekliflerinin yüzde 15 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu yüzde 24,12’lik ve yüzde 15’lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu. Yüzde 15’lik teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020’de yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

Uygulamaya konulan yüzde 15’lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL’ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL’ye çıktı.