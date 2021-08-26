‘Yeni taksiye ihtiyaç yok’ diyen bakanlık, topu İBB’ye attı

Fatih, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde de kısa mesafede müşteri almayarak son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çeken taksilerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı dört öneri getirdi. Taksi sayısının yeterli olduğunu savunan bakanlık, çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni adres gösterdi.

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İstanbul’da 1990 yılından bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi.

İBB yönetimiyse şikayetlere çözüm olabilmek için İstanbul’da beş bin taksiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek hazırladığı teklifi yedi kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündemine getirmiş ancak bunlar her seferinde reddedilmişti. Öte yandan, İBB’nin özel taksi şoförlerine cezai yaptırım getirme yetkisi de bulunmuyor, teklif kabul edilirse bu durumun da değişeceği belirtiliyor. UKOME’de bakanlık yetkilileri de oy kullanıyor.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göreyse çözümü taksi sayısını artırmakta görmeyen bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.”

Açıklamada, taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikayetler incelendiğinde başlıca konular şöyle sıralandı:

Kısa mesafe yolcu alınmaması

Turistleri müşteri olarak seçme

Yolcuları gideceği güzergahın dışına çıkararak dolaştırma

Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma

Taksimetre hilesine başvurma

Para değiştirme ve sahte para verme

Tırnakçılık yapma

Yolcuya kaba davranışlarda bulunma

Darp ve hakaret

Kalitesiz araçlar

Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik

Araç çağırma güçlüğü

Dijitalleşmede geri kalma

Kısıtlı ödeme imkânları.

Açıklamada, sorunun çözümüne yönelik yapılması gerekenler ise şöyle vurgulandı:

Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması (Aplikasyonlar ile)

Bakanlığın açıklamasında şöyle devam edildi: “Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikayetleri ortadan kaldıracak olan İBB’dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”