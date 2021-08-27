Organize işler: İstanbul’da taksimetre dolandırıcılığı üç yıl sürmüş

AYŞEGÜL KASAP

Kamuoyuna ‘taksimetre güncellemesi’ diye servis edilen haberlerin arka planında ‘organize dolandırıcılık’ olduğu dünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ‘taksi projesi’ tartışmaları sırasında adeta belgelendi.

Diken’e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın sekiz yıl boyunca başkanlığını yürüten, şimdi de Türkiye Esnaf Vakfı başkanlığına devam eden Yahya Uğur, “İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taksimetreleri yüzde 10 fazla yazacak şekilde fabrikadan ayarlatmış. Üç yıl boyunca 16 milyon insan kurumsal bir ahlaksızlıkla dolandırıldı. Oda başkanın (Eyüp Aksu) arabası da bunların içinde” dedi.

İBB’nin şehirdeki sarı taksi krizini çözmek için geliştirdiği proje sekizinci kez getirildiği Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde (UKOME) bakanlık temsilcileri ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

İstanbul’da kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden ötürü son dönemde şikayetler giderek artarken, İBB yönetiminin sorunu çözmek için getirdiği 5 bin yeni taksi teklifi daha önce yedi kez UKOME toplantısında AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Sekizinci oylama sırasında Meclis’teki bir diyalog dikkat çekti. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB’ye ithafen “Teklif sürekli önümüze getiriliyor. Ya bir çıkarınız var ya da heyetin aklıyla dalga geçiliyor” dedi. İBB yöneticisi Orhan Demir’de bu ifadelere “Havalimanında farklı ücretler yazıldığı için ceza kesilen araçlar içinde sizin taksiniz var Eyüp Bey” şeklinde yanıt verdi.

🗣️ İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: Teklif sürekli önümüze getiriliyor. Ya bir çıkarınız var ya da heyetin aklıyla dalga geçiliyor.



🗣️ İBB/Orhan Demir: Havalimanında farklı ücretler yazıldığı için ceza kesilen araçlar içinde sizin taksiniz var Eyüp Bey. pic.twitter.com/ANCjN7k7cN — İBB Haber (@ibbhaberleri) August 26, 2021

İstanbullular yüzde 10 fazla para ödemiş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın eski başkanı Uğur, İBB Meclisi’nde gündeme gelen olayın detaylarını şöyle anlattı: “Kurumsal bir üç kağıtçılık yapılmış. Hani biz diyoruz ya aramızda çürük elmalar var. Çürük elmadan da öte resmen bir kurum, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taksimetreleri kendisi satmış, zorla taktırmış. Ve taksimetreler yüzde 10 fazla yazacak şekilde fabrikadan ayarlanmış.”

‘Turist, yerli ayırt etmediler’

İBB, 23 Temmuz’da kilometre başına fazla aldıkları gerekçesiyle havalimanında kooperatife üye 400’den fazla taksinin izin belgesini askıya almıştı. Bunun üzerine taksiciler belgelerini geri alabilmek için taksimetrelerini güncellemişti.

Uğur şöyle devam etti: “Değiştirildi ama üç yıl boyunca herkes dolandırılmış. Turisti, yerli vatandaşı hiç ayırt etmemişler. 16 milyonu dolandırmışlar.”

‘Kurumsal bir ahlaksızlıkla dolandırıldılar’

İstanbul’daki sarı taksi sorununa karşı mücadele veren herkesin bu olayın üzerine gitmesi gerektiğini belirten Uğur, şöyle konuştu: “Siz bir taksici 5 lira fazla aldı diye 15 gün arabasını bağlıyorsunuz ama bakanlık raporlarıyla 450 tane taksimetrenin firma tarafından kalibre ayarlarıyla oynanarak üç yıl boyunca 16 milyonu dolandıranlara hiçbir ceza yazmıyorsunuz. Bu dolandırıcılığı çok ahlaksız bile olsa bir taksici tek başına yapamaz. Burada organize bir iş var. Yüzde 10 fazla yazdırmışlar. Üç yıl boyunca 16 milyon insan kurumsal bir ahlaksızlıkla dolandırıldı. Oda başkanın arabası da bunların içinde. Ama hiçbirinin aracı da bağlanmadı. “

Bunun yanı sıra İstanbul’da sarı taksiler ‘keyfi’ uygulamalarla vatandaşa gereken hizmeti vermiyor. Kimi yakın mesafe diyerek yolcu almıyor, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da…

‘İhmal var’

İstanbul’daki taksi krizini sorduğumuzda da eski başkan Uğur şöyle yanıt verdi: “Her sektörde olduğu gibi taksicilikte de ahlaksız insanlar var. Tabii ki bu insanlardan temizlenip yerine beyefendi insanların istihdam edilmesini sağlamak, devletin ve temsilcilerinin görevi. Maalesef bu konuda ihmal var diye düşünüyorum.”

‘Tüm taksilere iTaksi takılmalı’

Uğur çözüm için İBB’nin iTaksi uygulamasına dikkat çekti: “Taksiciler içerisinden bir grup özellikle iTaksi’yi üstü kapalı eleştirip, ‘Eksikler var’ diyerek iTaksi’yi takmak istemiyorlar. Bunun çaresi İBB’nin şu anda işletmede olan tüm taksilere iTaksi sistemini tam randımanlı çalışacak şekilde takmasıdır. Çünkü 24 saat kamera altında olacaktır. Kamera iyi bir denetimdir, herkesin başına polis dikemezsiniz ama kamera her zaman o kontrolü sağlar. Tabiri caizse ahlaksız şoförlerin üzerinde ne kadar ahlaklı insan olduğunu da gösterecektir. iTaksi sitemi tam olarak çalıştırılarak taksilerde yaşana sorunun giderileceğini düşünüyorum.”